Pré-candidato republicano faz apelo econômico antes de primárias

Em um artigo de opinião no Wall Street Journal, Santorum apresentou o que ele chamou de sua "abrangente Agenda de Liberdade Econômica pró-crescimento e pró-família", defendendo apenas dois impostos sobre a renda, dando aprovação ao controverso oleoduto Keystone e prometendo cortes orçamentários de 5 trilhões de dólares em cinco anos.

O ex-senador pela Pensilvânia disse que enviará sua proposta nos primeiros 100 dias de seu governo se vier a ser o candidato republicano à Presidência e derrotar o presidente democrata Barack Obama na eleição de 6 de novembro.

"Vou trabalhar com o Congresso e o povo norte-americano para mais uma vez criar um ambiente econômico no qual o trabalho duro é recompensado, oportunidades iguais existem para todos e famílias com crianças possam novamente ficar otimistas sobre seu futuro", escreveu ele.

Na terça-feira, Santorum e o rival Mitt Romney enfrentam eleitores no Estado do Michigan, onde pesquisas mostram uma disputa acirrada. Uma média dos dados de pesquisa da RealClearPolitics aponta Romney com vantagem de 2 pontos percentuais sobre Santorum.

No Arizona, a expectativa é de que Romney facilmente vença Santorum. Nas pesquisas nacionais, ambos estão praticamente empatados.

Santorum disse que irá propor dois impostos sobre a renda de 10 e 28 por cento e triplicará a dedução pessoal para crianças, bem como eliminará o imposto sobre casais casados. Ele também cortaria pela metade o imposto corporativo para 17,5 por cento.

Quanto aos gastos, Santorum afirmou que suas propostas orçamentárias reduziriam as despesas e cortariam a mão-de-obra federal. Ele disse ainda que revogaria a reforma na saúde de Obama, daria ao Congresso cinco acordos de livre-comércio no seu primeiro ano no cargo e reduziria os programas sociais em 10 por cento.