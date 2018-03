Preço do combustível pode reduzir dias letivos nos EUA Atingidas pelo aumento no preço dos combustíveis, algumas escolas de regiões rurais nos Estados Unidos estudam adotar uma das medidas concebidas durante a crise do petróleo na década de 1970: reduzir a semana letiva para quatro dias. A diminuição de um dia na semana escolar é considerada essencial para a preservarção dos programas educacionais e a manutenção do quadro de funcionários em algumas partes do Kentucky, do Novo México e de Minnesota. "Para os distritos rurais onde os ônibus escolares podem viajar até 161 quilômetros por dia, pode haver uma economia de combustível que vale a pena ser considerada", disse Marc Egan, diretor de assuntos federais da Associação Nacional de Conselhos Escolares. Egan afirmou que 100 escolas em até 16 estados norte-americanos já haviam adotado a redução na carga horária para economizar em gastos com combustíveis e climatização. No Condado de White Pine, em Nevada, promoveu a mudança em apenas uma das escolas da região há três anos. Atualmente, com os custos de energia subindo, a medida foi implementada em quatro outras escolas. "Estamos avaliando a redução em todo o distrito, principalmente por conta dos custos com energia", disse Bob Dolezal, superintendente do distrito escolar do Condado de White Pine, que enfrenta um corte de 14 por cento na receita por conta de uma queda no orçamento público. As escolas públicas de Maynard, Clara City e Raymond (Maccray), em Minnesota, que optaram pela semana escolar mais curta, esperam reduzir em 10 por cento os custos com transporte, que dispararam nos últimos anos, acompanhando o aumento no preço dos combustíveis. "A economia de uma semana com quatro dias apenas com o transporte foram de 65 mil dólares", disse o superintendente da Maccray, Greg Schmidt. O plano inicialmente alarmou alguns pais, que estavam com problemas para encontrar creches para os dias sem aulas, mas a maior parte deles encontrou uma solução, de acordo com Schmidt. Além disso, as escolas do distrito Maccray pretendem instituir um programa de certificação para alunos mais velhos cuidarem dos mais novos. Um dos pioneiros na semana letiva de quatro dias, o distrito escolar de Cimarron, no Novo México, pretende diminuir os gastos com energia por meio da regulagem da climatização. As escolas públicas de Cimarron adotaram os quatro dias de aula quando os preços da energia subiram no início da década de 1970 mas, desde o fim do embargo da Opep, deixa o aquecedor e o ar-condicionado ligados mesmo nos dias sem aulas, afirmou James Gallegos, superintendente do distrito. No distrito escolar do Condado de Webster, a semana letiva reduzida vem sendo utilizada há quatro anos por conta de uma crise no orçamento estadual. Após a adoção da medida, o distrito economizou dezenas de milhares de dólares em gastos com energia e combustível, o que representou um corte de 3,5 a 4 por cento nas despesas gerais, de acordo com James Kemp, superintendente da região. Os quatro dias de aula também trouxeram benefícios inesperados para o distrito, como maior presença nas aulas e um aumento no rendimento dos alunos. "Se voltássemos para a semana de cinco dias, o conselho escolar e eu seríamos expulsos da cidade", disse Kemp.