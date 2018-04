Prefeita renuncia após roubar cão da vizinha no Texas

A prefeita da cidade de Alice, no Estado americano do Texas, renunciou ao cargo neste final de semana, depois de ter roubado o cachorro da sua vizinha. Os vizinhos da prefeita Grace Saenz-Lopez haviam pedido para ela cuidar do animal de estimação enquanto viajavam de férias. Saenz-Lopez ligou para os vizinhos e afirmou que o cachorro Puddles, da raça Shih Tzu havia morrido. No entanto, depois do anúncio da morte do cachorro, o animal foi visto em um veterinário e na casa da irmã da prefeita. A prefeita, que passou a chamar o animal de Panchito, chegou a dar queixa na polícia sobre o desaparecimento do cachorro. Ela foi indiciada no dia 18 de janeiro por manipulação e omissão de provas. Em sua carta de renúncia, publicada pelo jornal local Alice Echo-News, Saenz Lopez se desculpou pelo incidente. "Posso dizer que na época, fiz o que considerei melhor para o Panchito e o que achava certo no meu coração", escreveu. "Eu sinto muito pela divisão que os eventos das últimas semanas causaram. Nunca foi minha intenção trazer uma exposição negativa para a cidade", declarou. Uma audiência na segunda-feira deverá decidir quem ficará com a custódia do animal de estimação.