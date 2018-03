Prefeito de NY deve ser autorizado a buscar 3o mandato seguido A presidente da câmara dos vereadores da cidade de Nova York, Christine Quinn, disse que seus membros devem aprovar uma medida para ampliar o atual limite de dois mandatos seguidos, nesta quinta-feira, para que o prefeito Michael Bloomberg possa buscar sua reeleição para mais quatro anos no cargo. "Temos os votos suficientes para aprovar", disse Quinn a jornalistas, antes da votação que poderá aumentar de dois para três o limite de mandatos consecutivos à frente da prefeitura de Nova York e também para os vereadores. Bloomberg, um ex-trader de Wall Street que tornou-se milionário, foi eleito prefeito de Nova York em 2001 e 2005, e quer se candidatar novamente com o argumento de que sua experiência financeira será valiosa para governar em uma época que terá orçamentos reduzidos. Uma maioria simples na câmara dos vereadores, que tem 51 membros, é necessária para a aprovação da medida. As próxima eleições para a câmara municipal e para a prefeitura serão em novembro de 2009, e dois terços dos atuais vereadores não poderão se reeleger de acordo com o atual limite de mandatos. (Reportagem de Edith Honan)