Prefeitos lideram protesto contra muro na fronteira EUA-México Os prefeitos das cidades de El Paso, no Texas, e Juarez, no México, estiveram à frente de um protesto de dezenas de pessoas neste sábado contra a construção de um muro na fronteira para combater a imigração ilegal para os Estados Unidos. Os manifestantes deram as mãos de um lado ao outro da ponte de Paso del Norte, que se estende sobre o Rio Grande e liga os centros das duas cidades. O ressentimento contra o muro é profundo nas áreas fronteiriças do Texas. Os donos de terra se preocupam com a possibilidade de que a barreira passe por sua propriedade, os defensores do meio ambiente acreditam que vai destruir um importante habitat beira-rio e alguns ativistas o vêem como algo que vai agravar as tensões étnicas. O prefeito de El Paso, John Cook, e o de Juarez, Hector Murguia Lardizabal, se abraçaram no alto da ponte. "Hoje é um dia histórico na expressão da amizade entre dois prefeitos, duas cidades e dois países. É necessário que Washington e a Cidade do México compreendam que a nossa fronteira não nos separa, ela nos une", disse Cook. Murguia disse que o governo mexicano falhou para o seu povo que, segundo ele, é forçado a ir para o norte em busca de empregos devido à pobreza que enfrentam em seu próprio país. John Neck, residente da cidade fronteiriça de Brownsville, no extremo sudoeste do Texas, fez uma longa viagem até El Paso, que fica no oeste do Estado, para o acontecimento. "O México é o país mais importante para os Estados Unidos. Se construirmos um muro, isso vai fazer recuar as nossas relações com o México em 100 anos e não se pode culpar os mexicanos, pois eles sabem o que significa um muro", afirmou Neck, que disse ser um texano de quinta geração. As pessoas que apóiam a construção do muro, que deve se estender por centenas de quilômetros ao longo da fronteira, dizem que ele é necessário para combater a crescente onda de imigração ilegal, assim como o contrabando de drogas e armas, que é muito comum. As autoridades dizem que a construção da parte texana do muro pode começar já no quarto trimestre. A oposição local, porém, está crescendo nas áreas fronteiriças, que muitas vezes têm grandes populações latinas. Protestos anteriores contra o muro no Rio Grande envolveram pequenas frotas de remadores. Segundo ativistas, um comício contra o muro também estava marcado para mais tarde neste sábado em Mission, na fronteira no sudeste do Texas.