Presa professora acusada de abusar de aluno nos EUA

Uma professora do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, foi detida nesta sexta-feira, 6, acusada de ter relações sexuais com um estudante menor de idade, conforme informou em sua edição digital o jornal Sun-Sentinel. A professora Christine Jouini, de 38 anos, que trabalha em um colégio particular, enfrenta três acusações por ter tido relações sexuais ilegais com um menor, de acordo com as autoridades americanas. O porta-voz da Polícia de Margate, onde Jouini foi detida, disse que a professora é acusada de manter relações sexuais com um de seus alunos entre agosto de 2006 e setembro de 2007. O estudante, que tinha 16 anos quando começou a relação, disse ter feito sexo com a professora diversas vezes, sempre fora da escola. A detenção de Jouini aconteceu um dia depois que o escritório do Aguazil do condado de Polk, também na Flórida, detivesse a outra professora por ter feito sexo com quatro adolescentes com idades entre 14 e 16 anos.