Presença dos EUA no Iraque chegará a 170 mil soldados O contingente militar norte-americano no Iraque vai superar os 170 mil soldados, um novo recorde, ainda neste ano, devido à sobreposição durante um certo período entre grupos que chegam e que partem, disse o general Carter Ham na quinta-feira. Ham disse que a intenção é manter o nível atual, cerca de 160 mil soldados, até meados de 2008, mas que isso pode mudar se houver uma decisão política de reduzir o contingente. "Este outono será um período em que haverá até cinco brigadas fazendo uma transição simultânea, então veremos um pico durante esse período de transição, talvez para até 171 mi", disse ele a jornalistas no Pentágono. "Aí, conforme a transição se completa, voltaremos aos níveis em que estamos hoje", disse Ham, diretor de operações do Estado-Maior Conjunto dos EUA. Neste ano o governo determinou o envio de cerca de 30 mil soldados adicionais para tentar conter a violência sectária no Iraque. Os democratas, que controlam o Congresso, foram contra o reforço e querem que a Casa Branca comece a retirar as tropas rapidamente. O presidente George W. Bush pede mais tempo para seu plano funcionar e diz que os comandantes militares devem ser ouvidos sobre uma retirada.