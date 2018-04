Presidente chinês visita Chicago para reforçar laços empresariais

Deixando para trás o rancor de Washington, onde foi pressionado em questões sobre direitos humanos e política monetária, Hu foi festejado com um jantar de gala pela elite de Chicago, cidade do presidente norte-americano, Barack Obama.

O líder chinês deverá encerrar sua visita de Estado de quatro dias com paradas numa escola e numa feira de negócios.

Centenas de executivos da região de Chicago e da China deveriam se encontrar e assinar acordos no primeiro Fórum de Cooperação Econômica e Comercial EUA-China, afirmaram os organizadores.

"Por todos os Estados Unidos, Chicago está na vanguarda do desenvolvimento das relações com a China", disse Hu ao prefeito da cidade, Richard Daley, na noite de quinta, segundo o Serviço de Notícias da China.

"À medida que os laços entre China e EUA se fortalecem, há perspectivas ainda maiores para contatos no nível local e cooperação entre nossos dois países."

ACORDO ENTRE GIGANTES

Entre as empresas que devem anunciar acordos na sexta-feira estão a fabricante de computadores com sede na China Lenovo Group Ltd, a China Telecom e a indústria de tecidos Weiqiao Textile Co Ltd.

As empresas norte-americanas envolvidas incluem Intel Corp, Microsoft Corp, Advanced Micro Devices Inc, Cisco Systems Inc e a operação de algodão da Cargill .

Os analistas afirmaram que a viagem de Hu foi boa o suficiente para ajudar a estabelecer um tom mais adequado nas conversas entre os dois países, depois do aumento das tensões no ano passado, por questões incluindo comércio, Coreia do Norte e censura na Internet.

As autoridades norte-americanas elogiaram que Hu admitiu numa entrevista coletiva que era preciso fazer mais sobre os direitos humanos na China e comemoraram acordos de exportação no valor de 45 bilhões de dólares com a China.

A mídia chinesa elogiou a visita, dizendo que era um "golpe de mestre histórico" para reduzir as tensões.