Presidente dos EUA sai de férias e sua popularidade cresce

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que conseguiu nos últimos dias importantes triunfos político, como a ratificação do Senado do tratado Start de desarmamento nuclear com a Rússia, inicia nesta quinta-feira, 23, suas férias no Havaí, o estado onde nasceu e permanecerá até o ano-novo.

Obama andou na tarde de quarta-feira, 22, por Washington sem esconder sua satisfação, não somente pelo Start, mas também porque pode assinar, entre outros, a aprovação de um acordo de corte de impostos e a abolição da lei que proibia aos homossexuais declarados continuar nas Forças Armadas.

No Havaí, esperam o presidente sua esposa, Michelle, e suas filhas Sasha e Malia. Elas partiram no último sábado, 18.

Aprovação. O presidente americano conseguiu melhorar nas pesquisas de aprovação popular durante a sessão parlamentar na qual obteve importantes vitórias políticas, como a aprovação do tratado de desarmamento nuclear Start.

Segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela rede CNN, o líder americano tem 56% de aprovação popular, contra 41% de rejeição. É um dado muito diferente do constatado na pesquisa realizada no início deste mês pela empresa de consultoria Gallup, na qual obteve apenas 46% da aprovação.

A publicação da pesquisa coincide com a aprovação final pelo Senado do tratado de desarmamento nuclear Start, estabelecido com a Rússia, e com a derrogação da lei "Don't Ask, Dn't Tell" (Não Pergunte, Não Diga), que desde 1993 proibia homossexuais declarados a servir nas Forças Armadas.