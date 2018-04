Preso homem que violou segurança de aeroporto dos EUA

A Polícia do estado de Nova Jersey prendeu neste sábado, 9, um homem acusado de violar o sistema de segurança do aeroporto de Newark no domingo passado.

Na quinta-feira passada a Administração de Segurança no Transporte (TSA, sigla em inglês) divulgou um vídeo no qual mostrava como o homem tinha passado abaixo de uma barreira e tinha entrado em uma zona de segurança sem que o guarda que vigiava o lugar tivesse visto.

O sistema de segurança aeroportuária foi colocado à prova no Dia de Natal quando um homem de nacionalidade nigeriana tentou detonar um

explosivo em um avião de passageiros que chegava a Detroit, vindo de Amsterdã com quase 300 passageiros e tripulantes a bordo.

Para que não ocorram incidentes similares, o presidente Barack Obama anunciou na quinta-feira mudanças para melhorar os serviços de inteligência e a segurança nos aeroportos.