Presos 160 imigrantes ilegais em empresa no Texas

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) americano detiveram nesta quarta-feira, 25, pelo menos 160 imigrantes ilegais que trabalhavam em uma empresa de reciclagem na cidade de Houston, no Texas. Fontes do ICE informaram que a operação começou pela manhã na sede da companhia Action Rags USA. Veja também: Senado italiano aprova expulsão de imigrantes Parlamento europeu aprova expulsão de imigrantes ilegais Os detidos são cidadãos procedentes de México, El Salvador, Guatemala e Honduras, conforme informou o ICE. "Eu estava passando pela rua Market e tive que desviar porque vinham ambulâncias, bombeiros, policiais e helicópteros", disse à agência Efe Juanita López, que testemunhou a batida. Os agentes também entraram nas instalações da Action Rags USA com cachorros. O porta-voz do ICE Greg Palmore disse que o órgão já estava investigando há mais de um ano a Action Rags USA devido a uma denúncia de que a empresa estaria contratando imigrantes ilegais. Fontes do ICE especificaram que é possível que a Action Rags USA seja multada. De acordo com as mesmas fontes, os detidos na operação de hoje devem ser "processados e será estabelecida uma data para que compareçam perante" um tribunal especial de imigração para se decidir sobre a deportação.