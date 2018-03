Presos de Guantánamo podem apelar, diz Suprema Corte dos EUA Os prisioneiros da base militar norte-americana da baía de Guantánamo (Cuba) têm o direito de recorrer à Justiça Federal a fim de contestarem o fato de estarem há anos detidos ali, determinou na quinta-feira a Suprema Corte dos EUA, impondo um grave revés ao governo do atual presidente do país, George W. Bush. Por cinco votos a quatro, a corte derrubou a sentença que validava uma lei feita por Bush em 2006, quando o Congresso norte-americano era dominado pelos republicanos (aliados do presidente). Essa lei anulou o direito a habeas corpus para os acusados de terrorismo, instrumento com o qual poderiam contestar o fato de estarem detidos. "Vamos aceitar a decisão da Corte. Isso não significa que eu concorde com ela", disse Bush em entrevista coletiva em Roma. "Vamos estudar esta opinião...para determinar se a legislação adicional está apropriada ou não." O ministro da Suprema Corte Anthony Kennedy, em nome da decisão majoritária, disse aos colegas: "Consideramos que esses requerentes possuem o privilégio do habeas corpus". O habeas corpus é um instrumento de longa data que permite aos prisioneiros contestarem o fato de terem sido detidos. Segundo Kennedy, o Congresso norte-americano havia falhado ao tentar criar uma alternativa adequada para que os homens mantidos na base militar de Guantánamo pudessem buscar sua liberdade. A lei de 2006 permitiu que uma corte de apelação de Washington revisasse apenas parcialmente a designação de "combatentes inimigos" dada pelos militares aos prisioneiros. E tirou-lhes o direito de serem ouvidos por um juiz norte-americano a fim de contestarem sua detenção. Kennedy disse que a decisão da corte não se pronunciava sobre a questão de Bush ter ou não autoridade para deter os prisioneiros. Segundo o ministro da Suprema Corte, essa e outras questões a respeito da legalidade daquelas medidas precisavam ser resolvidas pela Justiça Federal. O grupo Anistia Internacional, que vem fazendo campanha em defesa dos direitos dos prisioneiros, elogiou a decisão. "A Suprema Corte fez a coisa certa. Todos têm o direito de contestar os motivos pelos quais são mantidos presos, de ouvir as acusações que lhe são feitas e de responder a isso", afirmou Daila Hashad, diretora para a Anistia do programa interno de direitos humanos. "É uma grande vergonha o fato de que, no século 21, no governo Bush, tenhamos verificado esse retrocesso, o de dizer que temos o direito de colocar alguém na cadeia e depois jogar as chaves fora." VOTOS O voto vencedor foi dado pelos quatro juízes liberais da Suprema Corte -- ministros John Paul Stevens, David Souther, Ruth Bader Ginsburg e Stephen Breyer -- e pelo conservador moderado Kennedy, que costuma servir de fiel da balança nas decisões mais polêmicas. Os quatro conservadores que tiveram voto vencido foram John Roberts, presidente do órgão, e os ministros Samuel Alito, nomeado por Bush, Antonin Scalia e Clarence Thomas. Atualmente, há cerca de 270 prisioneiros em Guantánamo. A maior parte deles encontra-se ali faz vários anos sem terem sido acusados formalmente de crime nenhum. Muitos dos presos denunciaram haver sofrido tortura. Bush reconheceu que a prisão de Guantánamo mancha a imagem dos EUA e disse que gostaria de vê-la fechada algum dia. Os dois candidatos à Presidência dos EUA, Barack Obama, do Partido Democrata, e John McCain, do Republicano, prometeram acabar com o campo de detenção. A decisão da Suprema Corte envolveu dois casos. Um dizia respeito a cerca de 30 presos vindos de vários países, entre os quais o Kuweit, o Iêmen e o Afeganistão. O outro caso havia sido iniciado por seis argelinos emigrados para a Bósnia e presos em outubro de 2001 antes de terem sido entregues aos EUA três meses mais tarde. Scalia leu em voz alta trechos de seu voto vencido. O ministro alertou a respeito das "desastrosas consequências do que a Corte fez hoje". "Hoje, pela primeira vez na história de nossa nação, a Corte confere o direito constitucional de habeas corpus a inimigos estrangeiros detidos no exterior por nossas forças militares no curso de uma guerra ainda em andamento", afirmou Scalia.