Previsão de mais chuvas ameaça centro-oeste dos EUA

Mais tempestades devem chegar ao centro-oeste dos Estados Unidos, indica o Serviço Nacional do Clima nesta quarta-feira, 11. As enchentes já inundaram fazendas, destruíram pontes e a comunidade às margens dos rio Mississippi se prepara para o que pode ser a maior cheia dos últimos 15 anos. Depois do período de chuvas, o meteorologista Bill Borghoff já alerta para uma temporada de secas. "A partir da próxima semana parece que teremos uma época de seca para a maior parte da região", informou a rede CNN. Veja também: Após chuvas, rio Mississippi deve ter maior cheia em 15 anos Foto: AP