Primeira viagem de John Kerry como secretário será para Europa e Oriente Médio

A viagem começa por Londres, Berlim, Paris e Roma, onde deve participar de uma reunião com altos funcionários de países que apoiam a oposição síria, além de se encontrar com membros da própria oposição.

Em seguida, ele viaja para a Turquia, país que já recebeu cerca de 180 mil refugiados do conflito sírio. Depois, vai a Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, segundo sua porta-voz Victoria Nuland.

A ênfase em aliados tradicionais dos Estados Unidos na Europa e no golfo Pérsico contrasta com a escolha da antecessora de Kerry, Hillary Clinton, que visitou Japão, Indonésia, Coreia do Sul e China na sua primeira viagem como secretária.

Nuland minimizou isso, dizendo que a inclusão de uma escala no Extremo Oriente seria muito exaustiva e que Kerry deve visitar a região em breve.

A porta-voz disse também que Kerry não irá a Israel e aos Territórios Palestinos desta vez porque o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ainda está formando um novo gabinete depois de ser reeleito em 22 de janeiro.

(Reportagem de Arshad Mohammed)