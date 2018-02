Prisão de Guantánamo pode acabar junto com governo Bush

O governo Bush pode anunciar até janeiro, quando termina o seu mandato, planos para desativar a prisão de Guantánamo, e uma iminente decisão da Suprema Corte pode ser o empurrão que falta para isso, segundo autoridades e especialistas ouvidos pela Reuters. O governo está sob pressão interna e externa para desativar a prisão, inaugurada em janeiro de 2002 na base naval norte-americana que fica encravada em território cubano com objetivo de receber suspeitos de terrorismo. "Uma decisão pode ser tomada neste governo no sentido de anunciar o fechamento de Guantánamo", disse uma importante fonte oficial, que pediu anonimato. "É improvável que nos próximos nove meses Guantánamo seja fisicamente (desativada), mas é possível que seja tomada a decisão política de fechá-la", acrescentou essa fonte. As autoridades dizem que nos últimos meses se intensificaram os debates e os planos a respeito de como lidar com a prisão. O próprio presidente George W. Bush admite que as condições do local mancharam a imagem dos EUA no mundo. "Todos estão de acordo que precisamos encontrar uma forma que afinal nos leve ao fechamento de Guantánamo, o que é a decisão política do presidente. É uma questão muito complicada", disse Gordon Johndroe, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. A Suprema Corte deve decidir nas próximas semanas se os presos de Guantánamo gozam das proteções jurídicas da Constituição norte-americana, apesar de estarem oficialmente em território cubano -- onde os EUA estão presentes há cerca de um século. "Se a Suprema Corte concluir que os detentos têm direitos constitucionais, então haveria pouca diferença jurídica entre mantê-los em Guantánamo ou mantê-los no território continental", disse uma fonte do governo. "É possível que a decisão da Suprema Corte forneça o empurrão para uma decisão política de fechar Guantánamo", acrescentou a fonte. A maioria dos 270 presos atualmente no local foi capturada no Afeganistão e está confinada em Guantánamo há anos, sem nem mesmo receber acusações formais. Mais de 500 presos já foram libertados, sendo nove na quinta-feira. O governo diz que pretende julgar de 60 a 80 dos que restam em tribunais de crimes de guerra. "Gostaríamos de chegar ao dia em que possamos afinal fechar Guantánamo. Não queremos ser os carcereiros do mundo", disse o capitão-de-fragata Jeffrey Gordon, porta-voz do Pentágono. Matthew Waxman, ex-funcionário dos departamentos de Defesa e Estado encarregado de lidar com os presos, é um defensor do fechamento da prisão, mas diz que a decisão da Suprema Corte pode ser uma faca de dois gumes, porque a concessão das garantias constitucionais aos presos poderia levar à conclusão de que não há por que removê-los. "A grande crítica a Guantánamo é que ela representa um chamado 'buraco negro jurídico"', disse Waxman, atualmente professor de Direito da Universidade Columbia, em Nova York. Bush e os secretários Condoleezza Rice (Estado) e Robert Gates (Defesa) se dizem favoráveis à desativação, mas citam razões logísticas e outros problemas que estariam impedindo isso. Também há no governo a intenção de anunciar o fechamento da prisão ainda no governo Bush, para não deixar que o sucessor, eventualmente da oposição, fique com esse crédito.