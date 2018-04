Problemas no trem de pouso obrigam avião a aterrisar em Miami

Um vôo da American Airlines com destino a Chicago aterrisou com segurança em Mami, depois da aeronave apresentar problemas no trem de pouso. O vôo 862 deixou o Aeroporto Internacional de Miami por volta das 15h45, no horário local. Ao perceberem o defeito, os pilotos do jato MD-80 despejaram o combustível do avião antes do pouso, como medida de segurança. O porta-voz do aeroporto, Greg Chin, informou que havia cerca de 130 pessoas no vôo. O Federal Aviation Administration (FAA), órgão responsável pelos aeroportos americanos, afirmou, através de sua porta-voz, Kathleen Bergen, que o caso não é rotineiro, porém "a tripulação é bem treinada para controlar essas situações". Kathleen disse que o incidente ocorreu ou por problemas no trem de pouso ou por um defeito na porta do compartimento onde fica.