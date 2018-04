Produtividade nos EUA aumenta mais que o esperado A produtividade nos Estados Unidos aumentou mais que o esperado no quarto trimestre, à medida que a maior redução de horas trabalhadas em quase cinco anos ajudou a reduzir os custos do trabalho, informou o governo nesta quarta-feira. A produtividade não-agrícola, que equivale à produção obtida de cada trabalhador por hora, subiu a uma taxa anual de 1,8 por cento nos últimos três meses de 2007, uma notícia que pode confortar um Federal Reserve que mudou seu foco da inflação e reduziu os juros para acelerar o crescimento econômico. O Departamento de Trabalho revisou os dados do terceiro trimestre, para alta de 6 por cento ante o dado preliminar de 6,3 por cento. Foi a melhor leitura em quatro anos. Economistas ouvidos pela Reuters previam para o quarto trimestre uma expansão da produtividade de apenas 0,4 por cento. O custo unitário do trabalho --uma medida de inflação e de pressões salariais-- subiu 2,1 por cento, ante previsão de 3,5 por cento. Foi a maior alta desde o primeiro trimestre de 2007. O dado do custo do trabalho no terceiro trimestre foi revisto para queda de 1,9 por cento, ante a divulgação preliminar de baixa de 2 por cento. (Por David Lawder)