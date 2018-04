Professora americana é presa com garoto de 13 anos no México

A polícia mexicana prendeu neste sábado, 3, uma professora americana que fugiu dos Estados Unidos com um ex-aluno de 13 anos, afirmou um procurador. Kelsey Peterson, de 25 anos, foi presa e seu "namorado", levado de volta para a família. Peterson, que ensinava matemática e era técnica de basquete em um colégio de Nevada, nos EUA, fugiu em 26 de outubro, assim que descobriu que estava sendo investigada pela relação com o adolescente. A professora será julgada por seqüestro, pedofilia e cumplicidade em delinqüência de menor. Além disso, ela ainda será acusada de tráfico sexual de menor, segundo o promotor Joe Stecher. O garoto, Fernando Rodriguez, estava na oitava série do colégio, mas cursava matemática na sexta série, na qual Peterson lecionava. A identidade do garoto só foi revelada, segundo reportagem da Associated Press, porque a família já havia iniciado buscas pelo garoto. Cartas do "casal" revelam que o garoto chamava Peterson de "garotona" e afirma que seu relacionamento não era "somente sexual, mas era muito bom". Arquivos do laptop da professora revelam que o menino dizia amá-la.