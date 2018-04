Proposta de orçamento deve trazer choque entre Bush e Congresso O presidente norte-americano, George W. Bush, vai anunciar na segunda-feira um orçamento de 3 trilhões de dólares que provavelmente causará novas disputas entre a Casa Branca e o Congresso, liderado pelo Partido Democrata, sobre o financiamento de guerra do Iraque, os cortes em impostos e a economia em queda. Embora os democratas e a Casa Branca estejam cooperando num pacote de 150 bilhões de dólares para ajudar a economia, o orçamento apresentado pelo presidente -- o último de sua administração -- também vai incluir previsões de déficit que podem lançar ainda mais sombra sobre as previsões econômicas. Diante da ameaça de recessão e de um pacote caro de estímulos, especialistas questionam se Bush vai conseguir reduzir gastos e honrar sua promessa de equilibrar o orçamento até 2012 e se conseguirá convencer o Congresso a tornar permanentes os cortes nos impostos que vencem em 2010. Jason Furman, membro sênior do Brookings Institution, disse duvidar que qualquer dos lados consiga avançar muito na promoção de suas posições no orçamento. "Não me parece plausível que estes cortes nos gastos sejam promulgados ou que vejamos mudanças nos impostos," disse ele. "No último ano do mandato de Bush, e com um Congresso democrata, acho que este orçamento não terá vida mais longa que o orçamento mediano." O ex-funcionário do Banco Central americano e atual membro do American Enterprise Institute Vincent Reinhart disse que as condições econômicas atuais não ajudam a causa de Bush. Para tentar aliviar os temores dos setores republicanos que vêm criticando o presidente por tolerar grandes aumentos nos gastos nos primeiros anos de sua presidência, Bush pretende congelar a maioria dos gastos domésticos não relacionados à defesa e anunciar economias de 208 bilhões de dólares com programas de saúde nos próximos cinco anos. A Casa Branca também pretende pedir 515 bilhões de dólares para o Pentágono, mais outros 70 bilhões para financiar a guerra no Iraque e em outras regiões nos primeiros meses do ano fiscal de 2009. Mais tarde a Casa Branca vai pedir mais dinheiro para a guerra, o que provavelmente vai desagradar mais ainda aos democratas, que acusam Bush de mascarar os custos reais da guerra, ao deixar de detalhá-los em seu orçamento. Para o ano fiscal de 2008, que começou em 1 de outubro de 2007, a Casa Branca solicitou cerca de 190 bilhões de dólares para a guerra do Iraque, mas o Congresso até agora aprovou apenas 70 bilhões, preferindo reter parte do dinheiro para que possa avaliar os progressos e novamente tentar fixar um cronograma para a retirada das tropas americanas, idéia à qual Bush se opõe. A batalha que se aproxima em torno do orçamento acontece em meio a uma desaceleração aguda da economia que alguns temem possa converter-se numa recessão. Além disso, a previsão é que a Casa Branca preveja déficits orçamentários de cerca de 400 bilhões de dólares para os anos fiscais de 2008 e 2009. Em 2007 o crescimento foi o mais fraco em cinco anos, o desemprego está em alta e o mercado habitacional ainda está em choque. Tudo isso vem gerando reações fortes nos mercados financeiros globais. Apesar disso, a Casa Branca disse que pretende confirmar sua previsão, feita em novembro, de que a economia vá crescer 2,7 por cento em 2008, sem chance de recessão. O comitê Blue Chip de previsores privados projeta crescimento econômico de 2,2 por cento este ano e vê 38 por cento de chances de uma recessão. REUTERS MS