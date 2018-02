Proposta orçamentária do Pentágono prevê cortes impopulares

Outras medidas politicamente difíceis previstas na proposta incluem aumentos no custo dos planos de saúde dos militares da reserva e reajustes menores para os soldos militares

As verbas são parte do orçamento geral apresentado pela Casa Branca ao Congresso. O texto tem poucas chances de ser aprovado tal como está, mas servirá de base para negociações com os republicanos, que têm propostas orçamentárias próprias.

"O custo de infraestrutura, despesas gerais, aquisições e remuneração de pessoal deve ser resolvido a fim de colocar o orçamento do Departamento de Defesa em um caminho sustentável - particularmente diante das pressões sobre o nosso orçamento geral", disse o secretário da Defesa, Chuck Hagel.

(Por David Alexander e Phil Stewart)