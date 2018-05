Província de Abkhazia confirma queda de avião na Geórgia A província separatista de Abkhazia confirmou no sábado que um avião desconhecido caiu em seu território durante a semana. O ministro do Exterior de Abkhazia, Sergei Shamba, disse à Reuters que, segundo informações de testemunhas, o avião veio do Mar Negro e caiu dois minutos mais tarde na região de Alto Abkhazia. "Acreditamos que era um avião georgiano. Ele violou por repetidas vezes nosso espaço aéreo. Ele caiu sozinho, ninguém o derrubou", disse Shamba. A região de Alto Abkhazia é uma área montanhosa controlada pela Geórgia. Abkhazia rompeu com a Geórgia em 1993 após o fim da União Soviética. A Geórgia tenta retomar o controle sobre a província e acusa a Rússia de apoiar o governo separatista. A agência de notícias Interfax disse, mais cedo, que o avião poderia ser uma aeronave espiã dos Estados Unidos, segundo informações de Anatoly Zaitsev, autoridade do governo de Abkhazia. Shamba negou a informação. "Ninguém quer reconhecer que o avião é seu, mas essa presunção não é baseada em fatos." O Ministério do Interior da Geórgia informou na sexta-feira que atingiu um avião russo na quarta-feira, após ele supostamente violar o espaço aéreo de seu país. O ministério acrescentou que a aeronave pode ter sido abatida. No sábado, no entanto, o governo georgiano afirmou que apenas disparou um tiro de alerta. "Disparamos um tiro de alerta (...) em 22 de agosto, após nosso espaço aéreo ser violado. O vôo foi então encerrado", disse o chefe de administração do ministério. Shota Khizanishvili, a jornalistas sem informar se o avião era russo. Autoridades da Geórgia afirmam que o local é de difícil acesso e que o governo enviará um helicóptero à região para investigar o ocorrido. (Por Niko Mchedlishvili)