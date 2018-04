Próxima reunião de desarmamento Rússia-EUA terá difícil meta

Ted Warner, conselheiro do subsecretário de Defesa para controle de armas dos EUA, disse que os norte-americanos e a Rússia chegaram no ponto em que as negociações precisam incluir armas estratégias e táticas, indiferentemente de elas estarem estocadas ou preparadas para uso.

O Novo Start, que entrou em vigor em fevereiro de 2011, obriga os dois lados a reduzir seu arsenal nuclear estratégico, ou de longo alcance, a 1.550 cada um, contra os 2.200 anteriores.

O tratado não envolve armas nucleares táticas, ou de curto alcance, ou estoques de ogivas estratégicas localizadas em depósitos.

Os EUA disseram em 2010 que o seu estoque nuclear, incluindo armas preparadas para uso ou não, táticas e estratégicas, era de 5.113.

Warner e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deixaram claro ao assinar o Novo Start que esperavam prosseguir com outra rodada de negociações que atingiriam todas armas atômicas.

(Reportagem de David Alexander)