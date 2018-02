Queda de avião em aeroporto do Kansas deixa 4 mortos e vários feridos

Um pequeno avião atingiu um edifício do Aeroporto Mid-Continent de Wichita, no Estado norte-americano do Kansas, na manhã desta quinta-feira, matando pelo menos quatro pessoas, ferindo cinco e desencadeando uma explosão e um incêndio, relataram autoridades.

