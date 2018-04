Queda de avião mata 50 nos EUA; caixas-pretas são encontradas

Um avião com 49 pessoas a bordo "praticamente mergulhou" em uma casa no momento em que se preparava para aterrissar em Buffalo, no Estado americano de Nova York, provocando uma explosão na qual morreram todos os passageiros e tripulantes e uma pessoa em solo, informou um agente de resgate nesta sexta-feira, 13. As caixas-pretas do avião já foram encontradas e nas gravações a tripulação fala sobre uma "acumulação significativa de gelo sobre as asas" antes do aciente, informou um porta-voz da Junta Nacional de Segurança do Transporte. Veja também: Viúva do 11/09 é uma das vítimas Assista ao vídeo do acidente no YouTube Ouça o último contato do avião Veja galeria de fotos A queda do Q400 da fabricante canadense Bombardier é o primeiro acidente com morte envolvendo um voo comercial nos Estados Unidos em dois anos e meio. Informou-se inicialmente que havia 44 passageiros e quatro tripulantes na aeronave, mas a operadora do aparelho informou nesta sexta-feira que um piloto em período de folga também estava a bordo. Testemunhas disseram ter ouvido estalos emitidos pela aeronave momentos antes de ela cair em meio à neve e à neblina que cobriam a região por volta das 22h20 locais de quinta(1h20 da madrugada desta sexta, pelo horário brasileiro de verão). As chamas tomaram conta da casa atingida pelo avião, que fazia o voo 3407 da Continental Connection. O aparelho caiu a oito quilômetros da cabeceira da pista do Aeroporto Internacional Niagara Buffalo. Por meio de um comunicado, a Continental Airlines, que comercializa os voos da Continental Connection, informou que o avião deixou o aeroporto de Newark, em New Jersey, e era operado pela companhia aérea Colgan Air. Emissoras de TV e sites dos EUA mostraram imagens da fuselagem em chamas no centro de uma área residencial. Uma testemunha disse à CNN que chegou a ver a aeronave mergulhar de bico. A tripulação teria relatado problemas mecânicos quando o avião se aproximava do aeroporto. Vários moradores disseram que tinham sentido algo similar a um pequeno terremoto após a colisão, enquanto outras testemunhas, entrevistadas por meios de imprensa locais, asseguraram que viram que o avião voava baixo e que sua asa esquerda estava um pouco desnivelada. Um responsável do condado, Chris Collins, informou que a casa contra a qual o avião colidiu, ficou totalmente destruída. Outras casas também foram afetadas ao redor e Collins advertiu do perigo já que ainda resta combustível no avião. "O FBI (Polícia federal americana) também participa da investigação, além dos serviços de emergência e as autoridades locais e estaduais", explicou a agente Laurie Bennet. "Vamos começar a entrevistar algumas pessoas que poderiam ter visto o que aconteceu", disse Bennett. A página de internet Liveatc.net, que emitiu as conversas do controle de tráfego aéreo, divulgou uma comunicação de rádio entre um dos pilotos da aeronave acidentada e a torre de controle de Búfalo. Nela não se vê preocupação alguma pela situação do voo, mas sim se lhe pede à piloto que voe a uma altura de 2.300 pés (700 metros). Um minuto depois dessa comunicação, o controlador de Buffalo tenta falar de novo com ela, mas já não obtém resposta, por isso que volta a tentar a conexão. Ao não consegui-lo, o controlador pede ao piloto de um avião da Delta que estava perto para olhar "a umas 5 milhas a sua direita por um Dash 8 que voava a 2.300 pés e lhe pergunta se vê alguma coisa lá. A resposta do piloto de Delta é: "Negativo", segundo a conversa emitida através da internet. Um piloto, John Lucich, consultado pela rede de televisão "CNN" disse que as conversas trocadas entre a torre de controle e o avião seguiam o procedimento convencional e que o Dash "é um aparelho sofisticado", preparado para condições climatológicas adversas. (Matéria atualizada às 21h28)