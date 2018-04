Quem luta pela justiça está do lado certo da história, diz Obama

O presidente americano, Barack Obama, disse nesta terça-feira, 23, que respeita a soberania do Irã, mas que seu país rejeita a violência contra civis. Obama também disse que os EUA ainda têm preocupações sobre o processo eleitoral iraniano.

"Já deixei claro que respeitamos a soberania iraniana, mas deploramos a violência contra civis. Testemunhamos a coragem e a dignidade do povo iraniano. Quem luta pela liberdade está do lado certo da história", disse Obama sobre os protestos que tomaram Teerã desde o anúncio do resultado das eleições.

No domingo, o presidente Ahmadinejad, cuja reeleição é contestada pela oposição, acusou os EUA de interferir em seus assuntos internos.