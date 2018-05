Rastro de 'arma química' esvazia escritório da ONU em NY

A Organização das Nações Unidas evacuou seus escritórios em Nova York nesta quinta-feira, 30, após a descoberta de traços de substâncias utilizadas para a fabricação de armas químicas recuperadas por seus inspetores no Iraque. Segundo informe do órgão, a susbstância é altamente tóxica. Conhecida como fosgeno, o agente químico ataca os pulmões e foi utilizado pela primeira vez durante a Primeia Guerra Mundial. De acordo com uma nota enviada logo após a ameaça, o elemento foi armazenados "por engano" nos anos 1990 nos escritórios da Comissão da ONU para a Inspeção, Vigilância e Verificação (Unmovic) do desarmamento no Iraque em Manhattan, perto da sede central das Nações Unidas, disse a porta-voz da ONU, Marie Okabe. Após a confirmação do caráter tóxico da substância, a ONU evacuou o edifício e entrou em contato com as autoridades dos Estados Unidos, que enviaram uma equipe da FBI.