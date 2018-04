Recessão dos EUA será a mais longa desde os anos 30, diz Summers A atual recessão nos EUA ainda deve durar pelo menos mais alguns meses, o que a tornaria a mais longa crise econômica no país desde a Grande Depressão, na década de 1930, disse na quarta-feira um importante consultor econômico da Casa Branca. "Temo que a economia tenha extrema probabilidade de recuar durante mais do que outros dois meses, e isso significa que será a mais longa recessão (desde a Grande Depressão)", disse Lawrence Summers, presidente do Conselho Econômico Nacional, à CNN. "Exatamente quando virá a guinada é algo que não estou preparado para avaliar," acrescentou. "Continuaremos... a fazer o que pudermos para impulsionar a economia adiante, porque conforme reconheceu o presidente (Barack Obama), os riscos de fazer pouco demais são muito maiores do que o risco de fazer demais." (Reportagem de Tim Ahmann)