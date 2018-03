Recriação da 4a Frota não amplia presença na A.Latina, dizem EUA A polêmica recriação da Quarta Frota naval dos Estados Unidos não implica uma elevação no número de embarcações ou mísseis norte-americanos na América Latina, disse na sexta-feira um porta-voz militar, contradizendo vários líderes regionais. Os EUA reativaram a Quarta Frota após um hiato de 58 anos, mas isso significa apenas uma reestruturação operacional, não física, dos recursos destinados à região, explicou à Reuters o tenente Myers Vasquez, porta-voz da Marinha no Comando Sul. Vários governos sul-americanos, como o argentino, o brasileiro e o venezuelano, manifestaram recentemente preocupação com a recriação da frota e suas possíveis atividades. "Houve um mal-entendido. A Quarta Frota não é um barco, é um comando operacional que nos permite agora ter um lugar na mesa diretamente com o comando da Marinha e discutir com as outras frotas como distribuir recursos", disse Vasquez por telefone à Reuters, de Miami, na Flórida. Também na Flórida fica a sede do Comando Sul, encarregado das relações militares dos EUA com a América Latina. (Reportagem de Adriana Garcia)