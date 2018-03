Redação da Reuters em NY é esvaziada após alerta de segurança A redação da Reuters News em Nova York foi esvaziada nesta segunda-feira após receber um envelope contendo um pó, informou a porta-voz da Reuters Jolie Hunt. A polícia pediu para os funcionários deixarem o 19o andar do escritório em Nova York após Brian Rhoads, editor-chefe da empresa para as Américas, abrir o envelope e um "pouco de pó" sair de dentro dele, disse Hunt. O envelope e Rhoads foram isolados pela polícia, que pediu aos 140 funcionários para abandonarem o prédio por medida deprecaução enquanto acontecem as investigações. Os repórteres e editores se organizaram para garantir a continuidade do fluxo de notícias por meio de outras redações. O escritório de Nova York na Times Square é a sede da Thomson Reuters, e a redação local é a segunda maior depois da de Londres. (Reportagem de Ellen Wulfhorst)