Reforma do sistema de saúde é inadiável e crucial, diz Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assegurou neste sábado, 13, que a reforma do sistema de saúde americano é crucial e que não aplicá-la o mais rapidamente possível seria uma irresponsabilidade.

Em seu habitual discurso dos sábados, Obama se referiu pela segunda semana consecutiva ao alto custo da saúde para os americanos.

O presidente prometeu trabalhar com o Congresso a fim de aprovar a reforma ainda este ano. "A situação é insustentável para as famílias, as empresas e o Governo", assinalou.

Obama disse ainda que os Estados Unidos gastam 50% a mais por pessoa em saúde do que qualquer outro país do mundo, e acrescentou que os crescentes custos afetam as empresas que se veem em desvantagem diante da concorrência estrangeira. Em alguns casos, várias tiveram que demitir trabalhadores devido a esse problema.

"Não podemos continuar neste caminho. Não aceito um futuro no qual os americanos renunciam à saúde porque não podem pagá-la. Também não aceito um futuro no qual as empresas dos EUA se vejam afetadas e nosso Governo não faça nada", disse.

No entanto, o presidente reconheceu que a reforma vai gerar custos adicionais a curto prazo a fim de reduzir a despesa no futuro.

Obama anunciou uma economia de US$ 313 bilhões procedentes de seu plano de responsabilidade fiscal, que servirá para controlar as despesas desnecessária e aumentar a eficiência e qualidade do atendimento médico. "Essas economias garantirão que tenhamos US$ 950 bilhões para neutralizar o custo da reforma do sistema de saúde nos próximos dez anos", assinalou.