Região deve ter cuidado com a Venezuela, diz funcionário dos EUA Os vizinhos da Venezuela devem estar preparados para reagir à potencial ameaça do crescimento bélico do país, que poderia ser usado para intimidação ao invés de defesa, disse na quinta-feira um importante funcionário do governo norte-americano. O presidente venezuelano, o socialista Hugo Chávez, irritou Washington nos últimos tempos ao gastar bilhões de dólares em caças, helicópteros e rifles russos. O governo Bush proibiu a venda de armas dos EUA à Venezuela e critica os planos militares de Chávez, que pretende construir uma fábrica de rifles, os quais segundo Washington poderia chegar a guerrilheiros na vizinha Colômbia. "Parece que a ampliação desse personagem realmente não responde à realidade do terreno aqui", disse o subsecretário-assistente de Defesa dos EUA para o Hemisfério Ocidental, Stephen Johnson, a jornalistas durante visita a Bogotá. "[A ampliação bélica de Chávez] tem um efeito de intimidar vizinhos, e democracias na região precisam ser capazes de responder a isso de uma forma que ajude a reduzir esse tipo de efeito." Ele defendeu a atuação diplomática no caso, especialmente junto à Organização dos Estados Americanos. Chávez defende uma aliança contra as influências norte-americanas. Washington o acusa de ser um ditador em potencial que minou a democracia venezuelana. (Por Patrick Markey)