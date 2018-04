Relatório mostra fraquezas na segurança de aeroportos nos EUA

Investigadores disfarçados, trabalhando para o governo dos Estados Unidos, conseguiram passar pela segurança dos aeroportos do país carregando líquidos e outros materiais que poderiam ser utilizados na montagem de dispositivos explosivos, expondo as vulnerabilidades no processo de vigilância, de acordo com um relatório divulgado na noite de quarta-feira, 14. Os testes "demonstraram claramente que um terrorista utilizando estes dispositivos poderia provocar danos graves a um avião e ameaçar a segurança dos passageiros", informou o relatório de um órgão de investigação vinculado ao Congresso norte-americano. Os investigadores encontraram instruções na internet sobre como criar os dispositivos e compraram os componentes em lojas online e locais por menos de US$ 150, segundo o relatório. Na maioria dos casos, os agentes de segurança dos aeroportos seguiram os procedimentos adequados, porém os investigadores conseguiram levar o material para dentro dos aviões explorando as fraquezas do sistema. Os testes foram solicitados pelo comitê de supervisão da Câmara dos EUA para que fosse determinado se havia falhas de segurança na revista de passageiros após o estabelecimento de políticas mais rigorosas em agosto de 2006.