Republicano Romney lança pré-candidatura a presidente dos EUA

WASHINGTON - Mitt Romney, ex-governador de Massachusetts, lançou na segunda-feira, 11, sua pré-candidatura à presidência dos EUA em 2012, ao formar um comitê voltado para arrecadar doações de campanha.

Romney, que tentou sem sucesso ser o candidato republicano em 2008, entra na disputa desta vez como um dos rivais mais conhecidos e bem financiados, com bons resultados nas pesquisas de opinião pública em relação a outros pré-candidatos do partido de oposição.

Multimilionário e ex-diretor de uma firma de investimentos privados, Romney disse que o presidente Barack Obama, democrata candidato à reeleição, fracassou na sua política econômica por não entender como se dá a criação de empregos no mundo real. "É hora de colocarmos a América de volta no caminho da grandeza, com uma economia em crescimento, bons empregos e disciplina fiscal em Washington", disse Romney num vídeo gravado pela em New Hampshire e divulgado no seu novo site.

Romney, de 64 anos, é o segundo republicano a criar um comitê de pré-candidatura. O ex-governador de Minnesota Tim Pawlenty já havia feito o mesmo em 21 de março.

Na maioria das pesquisas, Romney, ex-governador de Massachusetts, aparece bem cotado para receber a indicação republicana, junto com o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee - que também tentou sem sucesso a candidatura presidencial em 2008. A ex-governadora do Alasca Sarah Palin, candidata a vice-presidente em 2008, também é cotada como possível pré-candidata, embora não tenha formalizado suas intenções.