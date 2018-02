Republicanos assumem controle do Senado dos EUA em eleições

Os republicanos venceram em Estados onde os democratas eram favoritos, como na corrida pela vaga no Senado na Carolina do Norte, ganharam em disputas acirradas, como na batalha pela cadeira ao Senado no Kansas, e elegeram governadores em Estados favoráveis aos democratas, como a base política de Obama, Illinois.

Eles também reforçaram o controle sobre a Câmara dos Deputados. Quando o novo Congresso tomar posse, em janeiro, os republicanos estarão no comando das duas Casas do Congresso pela primeira vez desde as eleições de 2006.

Obama, que foi eleito pela primeira vez em 2008 e reeleito em 2012, chamou os líderes democratas e republicanos no Congresso para discutir na próxima sexta-feira o novo cenário político dos EUA.

(Por Steve Holland e John Whitesides)