Republicanos do Senado impõem derrota a Bush em votação

Senadores filiados ao Partido Republicano romperam com o presidente dos EUA, George W. Bush, e se uniram à oposição democrata para acrescentar subsídios aos veteranos de guerra e aos desempregados numa lei que autoriza gastos para mais um ano de guerra no Iraque e no Afeganistão. A votação, de 77 votos a 22, acrescenta ainda gastos de bilhões de dólares para fundos de calefação para os pobres e para o combate a incêndios florestais aos US$ 165 bilhões liberados para operações militares no exterior. O resultado é um repúdio a Bush, que prometeu vetar a lei se ela contivesse previsão de gastos domésticos. A Câmara de Representantes (deputados) ainda tem de decidir o destino da lei.