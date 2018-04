Republicanos pedem renúncia de governador após romance

O governador do Estado norte-americano da Carolina do Sul, Mark Sanford, declarou que devolverá aos cofres públicos o dinheiro que usou em sua viagem à Argentina para ver sua amante, mas algumas lideranças do Partido Republicano pediram para que ele se demita do cargo.

O escândalo veio à tona na quarta-feira, após Sanford - que ficou sumido por quase uma semana - admitir que estava na Argentina, em um encontro secreto com sua amante. Segundo ele, sua mulher soube do caso e exigiu que ele deixasse a casa da família. A admissão de infidelidade de Sanford acrescentou mais problemas ao partido, que tenta se restabelecer de sua falta de popularidade diante do presidente Barack Obama e os democratas que agora estão no poder. O episódio representa mais uma distração para um partido que precisa de boas notícias após a derrota nas eleições presidenciais e com a falta de um novo líder que leve a legenda novamente para a Casa Branda.

Alguns membros do partido exibiram a saída de Sanford. Glenn McCall, representante local do Comitê Republicano Nacional, afirmou que a legenda pode recuperar-se desde incidente se o governador assumir sua responsabilidade, fazer o correto e deixar o cargo.

O jornal The State, da cidade de Columbia, capital da Carolina do Sul, publicou uma série de e-mails trocados pelos amantes. A correspondência havia sido obtida em dezembro, mas o jornal preferiu não publicá-la até ter certeza do relacionamento. Em uma das mensagens, a amante diz estar 'sentada com uma linda vista do mar aqui em Ilhabela, uma linda ilha perto de São Paulo'.

Apesar dos esforços da imprensa, a jornalista argentina María Belén Chapur mantém o silêncio sobre como conquistou o coração do governador. Apesar de sua discrição, os jornais de Buenos Aires publicaram detalhes da vida da mulher de 41 anos. Ela fala vários idiomas, entre eles o inglês, o chinês e o português, estudou em um colégio exclusivo na capital e é formada em Ciências Políticas pela Universidad Católica Argentina. María separou-se do marido em 2001 e tem dois filhos, de 19 e 15 anos.

Por conta das viagens de trabalho do ex-marido, viveu entre a Argentina e os EUA durante vários anos e, enquanto morava em Nova York, em 2001, cobriu o atentado contra o World Trade Center para um programa de TV argentino.