Republicanos prevalecem em disputas por governos estaduais dos EUA

Em campanhas moldadas pelas preocupações dos eleitores com a recuperação econômica, os republicanos também venceram as disputas estaduais nos redutos democratas de Massachusetts, Maryland e no berço político do presidente Barack Obama, Illinois, segundo projeções.

A grande vitória republicana nas disputas estaduais, tanto de atuais governadores como de novos candidatos, reforçaram uma noite já muito boa para o partido, que ganhou o controle do Senado e vai assumir as duas Casas do Congresso a partir de janeiro.

"Foi uma lavada republicana esta noite", disse Dianne Bystrom, diretora do Centro Carrie Chapman Catt para Mulheres e Política da Universidade de Iowa. "Acho que está relacionado ao sentimento das pessoas de que o país está se movendo na direção errada e no caminho errado."

O controle dos governos estaduais é visto como decisivo na disputa de 2016 pela Casa Branca, quando os candidatos à Presidência usam os governadores para obter o apoio Estado a Estado a caminho de uma possível vitória.

Os republicanos entraram nas eleições ocupando os governos de 29 dos 50 Estados, e devem aumentar esse número em pelo menos mais dois após a votação de terça-feira em 36 Estados.