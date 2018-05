Resgate de mineiros nos EUA pode durar pelo menos três dias

Equipes de resgate nos Estados Unidos não conseguiram determinar se os seis mineiros presos dentro de uma mina de carvão em Utah ainda estão vivos, informou nesta terça-feira, 7, um dos responsáveis pela operação no local. Ele disse também que levará ao menos três dias para que as equipes consigam chegar à área onde estão os funcionários. Bob Murray, presidente e CEO da Murray Energy Corp., disse a jornalistas que não houve contato com os mineiros desde o desastre de segunda-feira. Segundo ele, se o grupo sobreviveu à queda inicial da estrutura, "há ar suficiente para que eles sobrevivam por semanas, além de água". Usando maquinário pesado para perfurar por cima e com equipes dentro de túneis, o resgate tenta chegar a uma área 1.500 metros abaixo do solo e a 610 metros do ponto de acesso mais próximo. "O progresso tem sido lento", afirmou Murray. Geólogos dos EUA estão investigando se um tremor de magnitude 3,9 graus registrado na segunda-feira foi um terremoto que poderia ter levado ao desabamento da mina ou se ele ocorreu como resultado da queda.