Resgate em mina de Utah chega ao oitavo dia Equipes de resgate se preparavam na segunda-feira para abrir um terceiro buraco numa mina de carvão em Utah, no oitavo dia das buscas por trabalhadores soterrados -- um processo "de cortar o coração", como relatou um dos responsáveis pelo local. Não há sinal dos mineiros desde o desabamento na mina de Crandall Canyon, região central de Utah, na manhã de segunda-feira. Mas Robert Murray, um dos proprietários, disse que é possível que eles estejam vivos, já que imagens de uma câmera colocada dentro da mina mostram que o teto está intacto e que havia ar e água potável. "Estamos todos muito abalados. É de cortar o coração, absolutamente de cortar o coração, mas não poupamos nada em termos de equipamentos e do que for necessário para achar esses mineiros o mais rápido possível", disse Murray em entrevista coletiva. As autoridades dizem que os homens podem estar mortos, esmagados mais de 1.800 metros abaixo da superfície. A causa do acidente ainda não foi determinada. As imagens dentro da mina mostram também uma sacola de ferramentas, uma correia transportadora e refletores, mas nenhum sinal dos trabalhadores. As equipes de resgate já usaram sondas para fazer dois furos na tentativa de encontrá-los, sem sucesso. O terceiro buraco está sendo cavado numa área onde, segundo Murray, os mineiros podem ter se refugiado na hora do desabamento. (Texto de Dan Whitcomb, com reportagem adicional de Dan Whitcomb em Los Angeles e Patricia Zengerle em Washington)