Resgate enfrenta dificuldades em ponte nos EUA Equipes de resgate continuavam retirando corpos do rio Mississippi na quinta-feira, num trabalho que segundo as autoridades será lento e perigoso, depois do mais grave desabamento de ponte nos Estados Unidos em mais de 20 anos. Dois barcos circulavam devagar em torno dos escombros, enquanto mergulhadores procuravam mais vítimas do colapso da ponte, que tinha 40 anos, e que desabou na hora do rush em Minneapolis, no fim da tarde de quarta-feira. O número de mortos confirmados é de quatro, mas as autoridades afirmaram que certamente haverá mais vítimas, já que muitos veículos mergulharam no rio. Não há explicação ainda para o desabamento. "Não devia ser possível uma ponte nos Estados Unidos simplesmente cair", disse a senadora Amy Klobuchar, democrata de Minnesota. Mais de 50 veículos despencaram de uma altura de 20 metros. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas, muitas com fraturas. O governo rapidamente descartou a hipótese de terrorismo, mas autoridades de segurança federais e estaduais afirmaram que o registro de inspeções da ponte não indicava que houvesse algum perigo. Algumas obras estavam sendo realizadas na mureta de proteção e na iluminação da ponte. "O que causou essa tragédia inacreditável, quase incompreensível?", perguntou o senador republicano Norm Coleman. "Precisamos entender para nos assegurar de que esse tipo de tragédia não aconteça nunca mais." O chefe de polícia de Minneapolis, Tim Dolan, disse que vários corpos foram retirados na quinta-feira, mas não deu números oficiais. "Ainda é um local extremamente perigoso", disse ele. "São cenas horríveis, mas dentro de cada uma dessas cenas há uma história", disse o prefeito de Minneapolis, R. T. Rybak. "O carro que vemos pendurado nos destroços é o primo, o irmão ou o marido de alguém." O presidente do Conselho Nacional de Segurança no Transporte, Mark Rosenker, afirmou que os investigadores pretendem reconstruir a ponte pedaço por pedaço, em outro lugar, para determinar o que aconteceu. A ponte tinha passado por inspeções nos últimos dois anos, disse o governador de Minnesota, Tim Pawlenty, embora estivesse entre as milhares de pontes no país consideradas "de estrutura deficiente" por um levantamento feito pelo governo dos EUA em 2005. "Isso não era uma indicação de que a ponte não era segura", observou a secretária dos Transportes, Mary Peters, no local do desabamento. Ela disse que é a primeira vez desde 1983 que uma ponte desaba sem um motivo externo, como um terremoto ou uma colisão. O governo federal prometeu 5 milhões de dólares para os trabalhos iniciais de limpeza da área. "Nós do governo federal temos de responder e responder de forma robusta para ajudar as pessoas de lá não só a se recuperar, mas a garantir que aquela linha vital de atividade, aquela ponte, seja reerguida o mais rápido possível", afirmou o presidente George W. Bush numa nota oficial. (Reportagem adicional de Benno Groeneveld em Minneapolis, David Morgan e Doina Chiacu em Washington e Carey Gillam em Kansas City)