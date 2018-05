Resgate progride em mina de Utah e aumenta esperanças

Equipes de resgate perfuraram até cerca de 150 metros, dois terços do caminho, até onde seis mineiros estão soterrados em uma mina de Utah, nos Estados Unidos. O buraco de 6,4 centímetros de diâmetro já alcançou 300 metros, enquanto outra perfuração, de 23 centímetros de largura, já alcançou 30 metros de profundidade, de acordo com o diretor geral da mina, Lane Adair. O menor buraco deve permitir que comunicação seja estabelecida, enquanto o maior deve permitir a passagem de comida e água para onde os mineiros estão presos. A companhia responsável pelo processo prevê que as duas cavidades devem estar prontas em menos de 48 horas, mas precaveu sobre problemas nos equipamentos e alterações perigosas no solo. As famílias dos operários têm recebido relatos esporádicos de Bob Murray, presidente da Murray Energy, que não ofereceu estimativas de quanto tempo os mineiros podem sobreviver - se estiverem vivos. "O oxigênio depende do tamanho da cavidade onde eles se encontram, e eu não tenho idéia do tamanho da cavidade", disse Murray.