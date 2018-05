Resgate retira 5a vítima de destroços de ponte nos EUA O número de mortos na queda de uma ponte nos EUA elevou-se para ao menos cinco e deve subir ainda mais à medida que os mergulhadores vasculham as águas barrentas do rio Mississippi em busca de vítimas, afirmaram autoridades na sexta-feira. As equipes de resgate gastaram um dia inteiro para retirar a quinta vítima fatal de debaixo dos escombros, afirmou o chefe do Departamento de Bombeiros de Minneapolis, Jim Clack. Segundo Clack, uma outra vítima morreu em um hospital. O médico-legista responsável pela área, no entanto, não confirmou nenhuma das duas mortes. "Precisamos de 20 pessoas e gastamos um dia inteiro para retirar um corpo. Há toneladas de destroços", afirmou Clack. Enquanto os investigadores avaliavam a causa do colapso, o governador do Estado de Minnesota, Tim Pawlenty, disse ter havido "sinais de alerta" a respeito de problemas com a ponte, construída 40 anos atrás. Um jornal da região informou que planos para reforçar a estrutura dela tinham sido adiados em nome da realização de outros concertos. Enquanto isso, mergulhadores retomavam as buscas pelos carros que despencaram mais de 20 metros, caindo dentro do rio Mississippi, quando a ponte da estrada Interstate 35W ruiu, na hora do rush da tarde de quarta-feira. "As condições de trabalho no rio estão piores hoje do que ontem. Hoje, seremos vagarosos e metódicos em nossas operações de busca", afirmou Rich Stanek, delegado do condado de Hennepin. Horas antes, Stanek tinha afirmado que oito pessoas continuavam desaparecidas. Mas esse número pode ser maior. Os mergulhadores enfrentavam a correnteza veloz do rio e, dentro da água barrenta, tinham de tatear por entre o metal retorcido e os pedaços de concreto. No total, 14 mergulhadores participam das operações de verificação de "alvos" correnteza abaixo a partir da ponte da Interstate 35W, disse Stanek. Vários desses "alvos" seriam veículos submersos. O delegado não soube dizer se os carros continham ou não vítimas. Segundo os investigadores, levaria algum tempo até ser possível determinar a causa do colapso. O jornal Minneapolis Star-Tribune informou que o Departamento de Transporte da cidade havia debatido sobre como reforçar a armação enferrujada da ponte, considerada "estruturalmente deficiente" por técnicos do governo federal. Essa foi uma das dezenas de milhares de pontes dos EUA avaliadas dessa forma. O Departamento de Transporte havia decidido soldar placas de metal nas áreas das vigas de sustentação em que os técnicos identificaram problemas. Mas adiou-se essa obra enquanto outros reparos, como o recapeamento da ponte, eram realizados, afirmou o jornal. "Essa ponte vem sendo inspecionada desde 1990", disse Pawlenty ao canal de TV CNN. "Houve sinais de alerta sobre a existência de problemas com essa ponte. Mas ninguém chegou a afirmar que um colapso era iminente ou que ela deveria ser fechada." (Reportagem adicional de Doina Chiacu em Washington)