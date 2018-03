Restos de avião perdido são encontrados nos EUA

Um grupo de resgate, guiado pelo odor de combustível, encontrou os restos de uma avião que caiu nas proximidades de Washington na segunda-feira, 8. Pelo apurado até o momento nenhuma das 10 pessoas da tripulação sobreviveu, disse um funcionário de emergências. Jim Hall, diretor da Administração de Emergências do Vale de Yakima, disse que estavam mortos todos os nove esquiadores e o piloto que viajavam no avião. Suas famílias foram notificadas. A aeronave foi encontrada no começo da noite de segunda-feira, 8, pela horário de verão local do Pacífico, e o grupo de resgate verificou que os números de série correspondiam ao avião desaparecido, disse Tina Wilson, porta-voz da Administração de Emergências do Vale do Yakima. O avião perdido, um monomotor Cessna 208 Grand Caravan, saiu da cidade de Star, perto de Boise no Estado de Idaho, na noite do domingo, 7, em direção a Shelton no Estado de Washington, e ao noroeste de Olympia, mas não chegou. Os passageiros regressavam de uma reunião de esquiadores aéreos em Idaho quando o avião desapareceu.