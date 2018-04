Reunião de Lula com Obama será 17 de março, afirma Garcia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ter o primeiro encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 17 de março, em Washington. A confirmação foi feita pelo assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, em entrevista nesta segunda-feira, 16, à Rede Eldorado de Rádio. De acordo com Garcia, na véspera, 16 de março, Lula participará de um evento sobre biocombustíveis em Nova York, promovido pelo Wall Street Journal. Veja também: Ouça a íntegra da entrevista Vitória não é sinônimo de reeleição, diz assessor de Lula Reação do Brasil sobre caso na Suíça foi 'prudente', diz Garcia O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República lembrou que o presidente brasileiro e Obama se encontrarão em outras duas oportunidades: na 5ª Cúpula das Américas, que será em Trinidad e Tobago, em abril, e na reunião do G-20, em 31 de março, em Londres.