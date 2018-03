Rice afirma ser vital que Congresso aprove acordos com A.Latina Será um grande golpe para o Peru, Panamá e Colômbia se o Congresso dos Estados Unidos não aprovar acordos de livre-comércio com esses países, afirmou nesta terça-feira a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice. "Isso enviaria uma mensagem clara para a região de que não é possível confiar nas promessas dos Estados Unidos", disse Rice em discurso sobre as relações comerciais dos EUA com a América Latina na Organização dos Estados Americanos (OEA). O discurso de Rice é parte do esforço da Casa Branca de conseguir aprovar os acordos de livre comércio. O Congresso norte-americano pode vir a aprovar o acordo com o Peru nas próximas semanas, mas os outros dois enfrentam obstáculos significativos. A secretária de Estado pediu aos congressistas que encarem os acordos como parte dos esforços bilaterais de longo prazo para promover a democracia e a prosperidade na região. "Os Estados Unidos sempre acreditaram que nosso sucesso está ligado ao dos nossos vizinhos", disse. (Por Doug Palmer)