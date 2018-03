Rice e Gates continuam visita à Rússia

Os secretários de Estado e de Defesa dos Estados Unidos, Condoleezza Rice e Robert Gates, respectivamente, continuam neste sábado sua visita à Rússia com reuniões com altos cargos do Governo, militares e ativistas dos direitos humanos. Ambos se encontraram na sexta-feira à noite com o vice-primeiro-ministro Serguei Ivanov, e no sábado com o outro vice-primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, que estão entre os prováveis candidatos a substituir no Kremlin o presidente russo, Vladimir Putin, em 2008. Além disso, Rice deve se reunir com defensores russos dos direitos humanos, enquanto Gates visitará a Academia do Estado-Maior Geral das Forças Armadas e discursará para os professores e cadetes, informou a embaixada dos EUA em Moscou. Na véspera, ambos foram recebidos por Putin e mantiveram negociações com seus colegas russos, os ministros de Exteriores, Serguei Lavrov, e Defesa, Anatoli Serdiukov, sobre o polêmico posicionamento do escudo antimísseis americano na Europa do Leste.