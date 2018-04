Rice visitará o Quênia na segunda-feira O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que visitará a África nesta semana, relatou ter pedido à secretária de Estado Condoleezza Rice para ir ao Quênia levando uma mensagem de que o país deve ter um total retorno à democracia. O Departamento de Estado disse que Rice planeja viajar para Nairobi na próxima segunda-feira. Os partidos políticos quenianos adiaram conversas que seriam realizadas neste fim de semana, acabando com as esperanças do mediador Kofi Annan de conseguir um acordo político final à crise no país em poucos dias. Annan tem liderado os esforços para colocar um fim aos tumultos desencadeados pela contestada eleição do presidente Mwai Kibaki em 27 de dezembro. Os confrontos mataram mais de 1.000 pessoas. "No Quênia, estamos apoiando os esforços do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan para acabar com a crise", disse Bush em um discurso na África. Rice acompanhará Bush em viagem a Benin, Tanzânia, Ruanda, Gana e Libéria entre os dias 15 e 21. (Reportagem de Tabassum Zakaria)