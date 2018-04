Rick Santorum vence primárias no Missouri, Minnesota e Colorado

Atualizado às 4h45

WASHINGTON - O Partido Republicano declarou vitória do ex-senador Rick Santorum em Colorado, resultado que fecha um trio de triunfos nas disputas republicanas realizadas nesta terça-feira, 7, nos Estados Unidos.

Em declarações à rede de televisão "CNN", o presidente do partido no Colorado, Ryan Call, anunciou o triunfo e afirmou que "Santorum surpreendeu muita gente". Com 83% das urnas apuradas no Colorado, o ex-senador conta com 38% dos votos, contra 37% de seu imediato perseguidor, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney. Essa diferença representa menos de 500 votos de vantagem para Santorum.

Em terceiro lugar, mas a grande distância, aparece o ex-presidente da Câmara de Representantes Newt Gingrich, que tem 13% dos votos, enquanto o congressista Ron Paul figura em quarto, com 12%. A vitória de Santorum no Colorado se soma assim às já confirmadas em Minnesota e Missouri, e relança a campanha de um pré-candidato que nos últimos pleitos obtivera resultados decepcionantes.

Em Minnesota, Santorum soma 45% dos votos, com 88% das urnas apuradas. Nesse estado, a segunda colocação ficou com Paul (27%), a terceira com Romney (17%) e a quarta com Gingrich (10,7%). No Missouri, onde os resultados tinham menor relevância ao não distribuir delegados à convenção republicana de agosto, o ex-senador recebeu 55% dos votos, contra 25% de Romney.

A relevância desta primária, no entanto, é limitada, já que nela não está em jogo nenhum delegado à convenção republicana que em agosto, na cidade de Tampa (Flórida), nomeará formalmente o candidato do partido. Os pré-candidatos republicanos se enfrentarão de verdade no Missouri no caucus que acontecerá no mês que vem. Santorum, que venceu o caucus de Iowa, o primeiro pleito da temporada, em 3 de janeiro, registrou depois resultados decepcionantes em New Hampshire, Carolina do Sul, Flórida e Nevada.