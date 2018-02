Rio de lava do vulcão Kilauea incinera primeira casa no Havaí A lava de um vulcão em erupção que avança lentamente na Ilha Grande do Havaí incinerou uma casa nesta segunda-feira, a primeira devorada por um fluxo de rocha fundida que tem se arrastado em direção à aldeia de Pahoa há semanas, disseram autoridades da Defesa Civil.