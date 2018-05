Ron Paul anunciará a intenção de ser o candidato republicano em 2012

WASHINGTON - O representante republicano pelo Texas Ron Paul anunciará nesta terça-feira, 26, em um ato no estado de Iowa, sua intenção de concorrer pela candidatura de seu partido nas primárias das eleições presidenciais de 2012, informou na segunda-feira, 25, a revista Político.

O congressista - candidato à Presidência em 1988 e 2008 - criará um comitê para promover a que seria sua terceira tentativa de chegar à Casa Branca, e apresentará em Des Moines a equipe política que trabalhará na campanha desde Iowa.

Os pontos de vista libertários defendidos por Ron Paul durante a campanha presidencial de 2008 se transformaram em uma inspiração para muitas das políticas defendidas agora por seus colegas da nova maioria republicana na Câmara de Representantes. O político também pode ter contribuído para a criação do movimento ultraconservador Tea Party, afirma a revista em sua edição digital.

Os libertários são conservadores que defendem as liberdades individuais e um Estado pequeno, que deixe os cidadãos viverem sem intromissões. Em política externa, se opõem ao intervencionismo americano.

O congressista, de 75 anos, teve durante a campanha de 2008 um notável êxito na arrecadação de verbas - sobretudo pela internet - a partir de uma base pequena e leal, mas obteve pouco apoio nas urnas.

Em fevereiro, Paul ficou em uma posição privilegiada com relação às eleições presidenciais de 2012 ao obter o maior número de votos, 30%, em pesquisa informal dos conservadores sobre os políticos favoritos dos eleitores desta legenda.

No fim do mesmo mês, o Tea Party elegeu o congressista o favorito para a corrida à Casa Branca, junto com Herman Cain, ex-diretor-executivo da Godfather's Pizza e que também está criando um comitê para promover sua campanha.

Na ala republicana, também já anunciaram suas intenções presidenciais o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, o governador de Minnesota, Tim Pawlenty, e o ex-governador de Louisiana Buddy Roemer.

Além deles, o ex-governador do Novo México Gary Johnson, que compartilha das ideias libertárias de Paul, também anunciou um comitê para promover sua campanha.